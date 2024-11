Ritrovata una bomba di produzione americana, lanciata nella seconda guerra mondiale. Contiene 37 chili di tritolo.

Isola Capo Rizzuto (KR) – L’ordigno bellico è stato individuato nel corso di alcuni lavori per il posizionamento di cavi elettrici a poca distanza dalla Statale 106, nelle vicinanze dell’aeroporto Pitagora. La bomba, di produzione americana, contiene 37 chili di tritolo ed è stata giudicata pericolosa dagli artificieri dell’Esercito, in forza alla caserma ‘Manes’ di Castrovillari. Perciò sarà fatta brillare sul posto, in una buca profonda 5 metri.