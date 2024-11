Gli agenti della Polizia locale di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, hanno rifornito di generi alimentari un uomo del posto che, affetto dal coronavirus, è sottoposto ad un periodo di isolamento domiciliare. Quando i vigili sono andati a casa dell’uomo per controllare che stesse ottemperando all’obbligo di quarantena, hanno scoperto che quella persona vive da sola e si trova dunque nell’impossibilità di reperire beni di prima necessità.

Gli operatori, quindi, hanno deciso di recarsi al più vicino supermercato facendo a proprie spese una scorta di viveri che hanno poi portato a casa dell’uomo contagiato. «È certamente un piccolo gesto – ha dichiarato il comandante della Polizia locale di Isola Capo Rizzuto, Francesco Iorno – che però dà senso al bisogno di solidarietà che coinvolge spesso le forze dell’ordine. Le multe – ha aggiunto Iorno - si fanno solo se siamo costretti a farle, ma sono una estrema ratio che quasi mai ci rende felici o fieri di averle fatte. Gesti come quello di oggi invece ci rendono orgogliosi del nostro ruolo, in mezzo alla gente ed al servizio della gente in un momento di grande difficoltà».