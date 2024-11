Istigazione a delinquere anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono i reati ipotizzati a carico di sei indagati nei confronti dei quali, dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a una ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Perugia su richiesta della locale procura della Repubblica.

L'intervento - riferiscono gli investigatori - è condotto con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Perugia, Roma, Taranto e Viterbo. I destinatari dei provvedimenti - fondati sulle risultanze delle indagini coordinate in costante collegamento investigativo dalle procure di Milano e Perugia - sono "gravemente indiziati" dei reati ipotizzati. I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 10, presso il comando Legione carabinieri Umbria, a Perugia.