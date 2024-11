Regge in minima parte il castello accusatorio della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna per tutti per un totale di 124 anni

Con sei condanne, a pene comprese fra i 6 e i 3 anni di reclusione e dodici assoluzioni totali si è concluso il processo a carico di diciotto persone, che hanno optato per l’abbreviato, coinvolti nell’operazione battezzata “Itaca”, diretta contro presunti affiliati alla cosca Gallace-Gallelli operante tra Badolato e Guardavalle, nel catanzarese. Ha retto solo in minima parte il castello accusatorio del pm Vincenzo Capomolla che il 15 ottobre scorso al termine della requisitoria, aveva chiesto diciotto condanne per un totale di 124 anni di carcere. Il giudice, ha condannato Francesco Aloi a 6 anni di reclusione (il pm aveva chiesto 10 anni di reclusione); Antonio Cicino a 5 anni e 4 mesi (chiesti 10 anni); Cosimo Damiano Gallace a 6 anni (chiesti 10 anni); Domenico Origlia a 3 anni e 4 mesi e 800 euro di multa (chiesti 10 anni); Nicola Tedesco a 4 anni e 4 mesi e 18mila euro (chiesti 10 anni); Vincenzo Vitale a 6 anni (chiesti 10 anni). Interdetti in perpetuo dai pubblici uffici Aloi, Cicino, Gallace e Vitale e per loro è stata disposta l’interdizione legale per la durata della pena; ed in più sono stati condannati al risarcimento del danno di 20mila euro euro in favore della Provincia di Catanzaro oltre a 1.800 euro per le spese - mentre è stata respinta la richiesta di risarcimento delle altre parti civili . Assolti invece Alfonso Carioti (il pm aveva chiesto 10 anni), scarcerato per la perdita di efficacia della misura cautelare a suo carico; Orlando De Masi (chiesti 6 anni); per Nicolino Galati (chiesti 6 anni); Agazio Gallelli (chiesti 3 anni); Pietro Gallelli (chiesti 5 anni); Antonio Luciano Papaleo (chiesti 7 anni); il collaboratore di giustizia Michael Panajia (chiesti 3 anni); Angelo Domenico Paparo (chiesti 4 anni); il sindaco di Badolato, Giuseppe Nicola Parretta (chiesti 4 anni); Andrea Santillo (chiesti 6 anni); Aldo Tedesco (chiesti 6 anni); Domenico Tedesco (chiesti 4 anni) come richiesto dai rispettivi legali, (tra cui compaiono i nomi degli avvocati Anna Marziano, Gianni Russano, Vincenzo Cicino, Salvatore Staiano, Natale Ferraiolo, Gianni Tedesco, Bruno Ganino, Maurizio Belmonte, Giuseppe Gervasi). I giudici hanno chiesto 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza cui seguiranno gli eventuali atti di appello degli imputati condannati o dell’Ufficio di procura.E’ in corso davanti al tribunale collegiale, invece, il processo dibattimentale per gli imputati di “Itaca” che non hanno chiesto il rito abbreviato. L’operazione “Itaca”, scattata nel luglio del 2013, ha portato in carcere 25 persone ritenute componenti della cosca Gallace-Gallelli , unaa cosca particolarmente potente, come chiarito dagli investigatori, attiva nel basso Jonio Catanzarese, ma con ramificazioni nella zona di Nettuno, nel Lazio, e nella provincia di Milano.



Gabriella Passariello