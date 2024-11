Il premier e il ministro dell'Interno interverranno alla cerimonia in forma privata prevista nella chiesa di San Nicola a Cosenza. In programma sabato la camera ardente alla Cittadella regionale ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà ai funerali di Jole Santelli in programma domani pomeriggio, 16 ottobre, nella chiesa di San Nicola a Cosenza. Insieme a lui ci sarà anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il premier interverrà alla cerimonia in forma privata. La Camera dei deputati sarà rappresentata ai funerali dal vicepresidente Ettore Rosato. Le esequie saranno celebrate dall'Arcivescovo Francesco Nolè.

La camera ardente

Intanto in queste ore si lavora per completare la struttura che ospiterà la camera ardente. Si tratta di un gazebo composto da 8 padiglioni per un totale di circa 250 metri quadrati posto all'ingresso della Cittadella, nel piazzale San Francesco da Paola. L’impianto è reso necessario per rispettare la norme anti-contagio.

Sabato dalle 9 alle 15 sarà possibile rendere omaggio alla governatrice Santelli. Alle 15 il presidente della Conferenza Episcopale Calabra e vescovo della diocesi di Catanzaro Squillace mons. Vincenzo Bertolone benedirà la salma.





La notizia del decesso è giunta stamani come un fulmine a ciel sereno. La storica esponente di Forza Italia è stata infatti trovata priva di vita nella sua abitazione di via Piave, a Cosenza. Santelli avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 28 dicembre. Sarebbe morta per un’emorragia interna causata dalle patologie tumorali di cui soffriva da tempo.