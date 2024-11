Il giornalista e massmediologo in una nota: «Difenderò i calabresi in ogni sede, vorrei una mini task force per difendere la reputazione della Regione in Italia all’estero»

«Non ho ancora parlato con la presidente Jole Santelli ma presto la incontrerò. Tutte le decisioni le prenderà lei, ma posso già dire che i calabresi potranno contare su di me perché li difenderò in ogni sede e con ogni mezzo . È sufficiente che parlino con i cittadini di San Luca e della Locride per verificare se dico la verità». A dichiararlo Klaus Davi in una nota.



«Non posso sapere quali saranno i miei compiti od incarichi, e l’etichetta per me conta poco. Posso solo dire che sogno una Calabria vincente sul piano del turismo e della reputazione. Adesso bisogna sostenere Tropea, ed è una assoluta priorità, e la sua candidatura a capitale della cultura. Poi vorrei riportare l'antica Bibbia Ebraica a Reggio, documento eccezionale dell’umanesimo calabrese terra benedetta di sincretismo culturale e religioso , che almeno per un periodo deve tornare nella sua città di origine. Perché questo documento è la sintesi di quello che sono i Calabresi: accoglienti e capaci di grandi opere di ingegno culturale , che resteranno nella Storia dell’Umanità. In ultimo - conclude Davi - sempre se la presidente approverà, una mini task force per difendere la reputazione della Regione in Italia all’estero, con particolare attenzione al mondo televisivo».