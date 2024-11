Andare in bicicletta abbracciando chi siede davanti. L’amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi ha risposto con entusiasmo alla proposta lanciata dall’Organizzazione di volontariato “io autentico”, che fa parte del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria.

A Cosenza da oggi c’è un’Hugbike (la bici degli abbracci, appunto) che per la sua particolare postura e lo speciale manubrio allungato, permette al conducente di sedere dietro di mettere in sicurezza chi siede davanti. Questo prototipo di bici ne permette l’utilizzo alle persone con autismo, con disabilità intellettivo-relazionali, sindrome di down, non vedenti o ipovedenti e persone con altre disabilità, garantendo loro la sensazione di controllarla. A certificare la nuova propulsione verso le tematiche sociali c’erano il siindaco Franz Caruso, il vice sindaco Maria Pia Funaro e i referenti dell’associazione Francesca Iorfida e Paola Giuliani.

