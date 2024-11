VIDEO | I residenti di contrada Macchia della Tavola , a ridosso del fiume Busento, sono stati fatti alloggiare in b&b della città per questioni di sicurezza. Disagi per gli automobilisti a causa dell'allagamento di una strada nella zona industriale di Rende

Da diverse ore l’area urbana di Cosenza continua ad essere sferzata da piogge e vento. L’allerta arancione diffusa dalla protezione civile ha determinato la chiusura delle scuole in alcuni centri della provincia, in particolare nell’area del Savuto e sulla costa tirrenica. In città sono state evacuate per precauzione e sistemate in albergo dai servizi sociali di Palazzo dei Bruzi, cinque famiglie residenti in contrada Macchia della Tavola le cui abitazioni rischiano l’isolamento per il cedimento di massi e altro materiale fangoso, scivolato dal costone sovrastante. Strette tra la collina e il fiume Busento, notevolmente ingrossato dalle ultime piogge, queste case non hanno vie d’accesso alternative. La soluzione tampone dovrebbe protrarsi per alcuni giorni, il tempo necessario a dislocare una rete di protezione a monte della strada.

Strada allagata a Rende

Altra situazione critica si è registrata nella zona industriale di Rende. L’arteria principale, Via Roald Admusen, in particolare all’incrocio con Via Ambrogio Fogar, si è trasformata in un torrente, costringendo i veicoli in transito a pericolose gimcane. A determinare l’allagamento l’ostruzione dei pozzetti, in alcuni punti completamente saltati, ma anche la scarsa manutenzione delle cunette, intasate dal terriccio che non consente il deflusso delle acque. Un problema che puntualmente si ripresenta con l’arrivo della stagione fredda. Le condizioni meteo sono comunque destinate a migliorare.

A Nocera il mare arriva al centro abitato

Il mare lambisce nuovamente il centro abitato di Marina Nocera Terinese. Allarme tra i cittadini e gli operatori della zona. A marzo si erano registrati ingenti danni sia alle strutture pubbliche che private. Da domani tornerà il sole almeno fino a venerdì.

LEGGI ANCHE:

Cosenza, rischio frana a Macchia della Tavola: 11 famiglie isolate