La Calabria resta in zona arancione. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanita e del ministero della Salute emerge che la regione ha un indice Rt pari a 0,75 e ha una classificazione complessiva del rischio moderata.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. È in area rossa la regione Valle D'Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.