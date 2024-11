Sono ormai gli ultimi giorni per poterla osservare a occhio nudo. È sufficiente guardare verso il Grande carro per vederla anche se la sua luce va pian piano affievolendosi

Basta puntare il naso all'insù approfittando del cielo limpido di queste notti d'estate per vederla. Sono ormai gli ultimi giorni per poter osservare la cometa di Neowise a occhio nudo, poi tra qualche giorno (una settimana o poco più) servirà un cannocchiale. È in fase calante, vale a dire che si sta allontanando dal sole, ed è sufficiente guardare verso il Grande carro per vederla anche se la sua luce va pian piano affievolendosi.

Per chi ancora non l'avesse fatto proponiamo una selezioni di scatti fotografici bellissimi, che raffigurano il passaggio della cometa Neowise sul cielo dello Stretto da diversi punti di osservazione (strada da Reggio Calabria per Gambarie, Cannitello, Pilone di S. Trada) a testimonianza della bellezza e dell'unicità dei nostri luoghi. Il teleobiettivo che l'ha immortalata è quello del fotografo Giuseppe Asciutto che ha voluto donare alla nostra redazione queste splendide fotografie.

Nessuno rivedrà mai più Neowise, una volta che sarà ritornata da dove è venuta. È stata scoperta a marzo dal telescopio dal quale ha preso il nome, è una cometa di lungo periodo, proviene da uno dei quartieri periferici del Sistema solare, la nube di Oort. Tornerà dalle nostre parti tra 6.683 anni.