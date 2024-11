La Commissione parlamentare Antimafia è stata oggi a Locri. Rosy Bindi: 'Qui la politica è ancora troppo influenzabile dalla potenza della 'ndrangheta'

Ha tenuto una serie di audizioni la delegazione della commissione parlamentare antimafia arrivata a Locri e guidata da Rosy Bindi. Si tratta del secondo giorno di audizioni della Commissione, il cui arrivo è stato preannunciato mesi fa a seguito delle intimidazioni subite dagli amministratori locali. «Nella Locride abbiamo la più alta concentrazione di Comuni sciolti per mafia – ha spiegato la Bindi in conferenza stampa – Qui la politica è ancora troppo influenzabile e disponibile nei confronti della potenza della 'ndrangheta. Chiederemo al governo un maggiore impegno per il potenziamento delle sedi giudiziarie in termini di uomini, mezzi e strutture». Dalla commissione antimafia solidarietà al sottosegretario Marco Minniti: «La manifestazione organizzata a Platì nei giorni scorsi è stata un'inaccettabile strumentalizzazione delle parole del sottosegretario – ha tuonato l'ex ministro - Ci ha sorpreso e amareggiato che la Chiesa non sia stata capace di servire la verità ma abbia assecondato la manifestazione prestando la sala parrocchiale». Nella caserma dei carabinieri di Locri sono stati auditi il sindaco di Gioiosa Jonica Salvatore Fuda, il presidente dell'AssoComuni della Locride Giorgio Imperitura, i commissari prefettizi insediati nei Comuni di Africo e Bovalino, il presidente del tribunale di Locri Rodolfo Palermo e i magistrati Nicola Gratteri e Federico Cafiero De Raho. La commissione si è inoltre recata a Gerace dove il sindaco Giuseppe Varacalli ha rinnovato l'invito ad un interesse sull'ospedale, costruito da diversi anni e mai entrato in funzione.

Ilario Bali