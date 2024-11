Lo conferma il suo avvocato. Antonella Accroglianò è pronta a collaborare con gli inquirenti, ma per ora si avvale della facoltà di non rispondere

La 'dama nera', Antonella Accroglianò ha deciso di collaborare. A confermarlo è il suo avvocato, Giancarlo Pittelli, il quale ha spiegato che l'interrogatorio di oggi è stato rinviato ma che la donna sarà presto pronta a collaborare con gli inquirenti. La dirigente Anas è stata arrestata nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma che ha smascherato un giro di mazzette 'collaudato e per nulla episodico', con a capo lei la 'dama nera' e il suo 'oscuro faccendiere' Gigi Meduri.

Per ora però ha deciso di non rispondere ai magistrati. "La mia assistita ha bisogno di tempo per leggere gli atti e selezionare tutti gli argomenti da affrontare con il pubblico ministero - ha dichiarato l’avvocato Giancarlo Pittelli, difensore della donna comparsa davanti al gip Giulia Proto per l’interrogatorio di garanzia - Nei prossimi giorni prenderemo contatto con il magistrato».