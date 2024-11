La vincita registrata nel punto vendita situato in via Tommaso Campanella

Il SuperEnalotto ha baciato Catanzaro con un 5 da 81.125,86 euro registrato nel punto vendita Sisal Matchpoint, situato in Via Tommaso Campanella 204. Nell'ultimo concorso - spiega una nota della Sisal - il SuperEnalotto, inoltre, ha assegnato 231.540 vincite con punti 2 e 12.053 vincite immediate da 25 Euro. Solo nell'ultimo concorso, il concorso ha assegnato ben 285.904 vincite.