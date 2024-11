Il 10eLotto premia la Calabria. Nel concorso di sabato 13 gennaio, come riporta Agipronews, si festeggia una doppietta: a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, con un 7 Oro da 6 mila euro, e un 8 Oro da 5 mila euro realizzato a Rende, sempre in provincia di Cosenza.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 153 milioni di euro in questo 2024.