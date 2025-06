Non poteva essere altrimenti, visto che il proprietario è uno degli scienziati più famosi al mondo. Il cane di Georg Gottlob, il meticcio Robin, ha preso autonomamente il treno dalla stazione di Paola per scendere poi a Cosenza. No, non è uno scherzo: è quanto avvenuto venerdì scorso tra lo stupore generale e la contemporanea apprensione del luminare dell’Unical e di sua moglie.

I due vivono nella cittadina tirrenica nel quartiere della marina e, per raggiungere l'Università della Calabria, spesso il professore sfrutta il convoglio ferroviario. Robin, approfittando dell'uscita dei suoi padroni, è riuscito a scavalcare il cancello di casa e a girovagare seguendo le tracce del docente accademico. Il quadrupede, comunque abituato a viaggiare a bordo di un treno, è entrato in stazione e si è portato sul binario numero 1 come se niente fosse.