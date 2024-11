Le Fiamme gialle di Reggio Calabria hanno fatto visita a Palazzo Campanella. Dalla prime indiscrezioni sono stati sequestrati documenti relativi all’appalto per la cura del verde e per il servizio di vigilanza

Gli uomini delle Fiamme gialle di Reggio Calabria sono entrati a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, ed hanno proceduto all’acquisizione di alcuni documenti. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, a finire sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza, sono alcuni appalti assegnati da Palazzo Campanella negli ultimi anni, in particolare quello per la cura del verde e per il servizio di vigilanza. I documenti saranno attentamente ispezionati dagli investigatori e dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria.