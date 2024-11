A distanza di due anni dalla prematura scomparsa, la scopertura della targa

Non era che agli inizi della sua carriera medica. Laureata col massimo dei voti, svolgeva servizio di guardia medica nelle strutture del vibonese, Pizzo, Tropea, Vibo Marina, ultimo incarico a Monterosso Calabro. Il suo sogno era quello di diventare un bravo anestesista o un ortopedico, ma non ha mai potuto realizzarlo perché un male incurabile l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. Marina Sbaglia è morta all'età di 38 anni. Pochi giorni prima di spirare aveva ricevuto dall'Asp una lettera di assunzione al 118. A distanza di due anni esatti dalla prematura scomparsa , l’ordine dei medici e l'azienda sanitaria di Vibo Valentia hanno voluto intitolare i nuovi locali della guardia medica di Via Emilia a Vibo Marina, alla dottoressa Sbaglia. Alla scopertura della targa, benedetta dal parroco, familiari, amici e colleghi di Marina che hanno ricordato le doti umane e professionali della trentottenne. Toccante il discorso del presidente dell’ordine dei medici Antonino Maglia.