«Nessuna guerra può durare in eterno, - ha dichiarato Gabriele Checchia - nel caso dell’Ucraina si potrebbe andare verso un conflitto congelato, che dividerebbe in due il Paese: una parte resterebbe sotto il dominio russo, mentre l’altra andrebbe con l’Unione Europea, ma siamo ancora lontani da questa prospettiva».

L’ex ambasciatore d'Italia alla Nato e all’Ocse ha fatto delle interessanti riflessioni su alcuni possibili interessi bellici: «Tra i motivi che vengono addotti da analisti di qualità si evidenzia la questione del Donbass, che è ricco di materie prime utili per la creazione di oggetti informatici e bellici. Quindi non vorrei che dietro questa guerra possa esserci un tacito accordo Cina-Russia per conquistare il possesso di “terre preziose”».