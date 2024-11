Si terrà giovedì 26 febbraio l’audizione dell’ex Ministro Maria Carmela Lanzetta davanti alla Commissione Antimafia

La Lanzetta sarà ascoltata dall’Antimafia. L’audizione è in programma per la prossima settimana. Il 26 febbraio infatti l’ex ministro dovrà recarsi a Palazzo San Macuto, sede dalla commissione Antimafia. Le motivazioni che hanno spinto Rosy Bindi, presidente dell’organismo parlamentare, a convocare la Lanzetta non sono trapelate ma, non è difficile ipotizzare che l’ex sindaco di Monasterace, sarà ascoltato circa la vicenda che l’ha portata a rifiutare l’incarico di assessore regionale alla Cultura, per la presenza nello stesso esecutivo di Nino De Gaetano, già esponente di Rifondazione comunista sfiorato da un’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso in occasioni delle Regionali del 2010. L’audizione dell’ex ministro sarà preceduta dalla visita che una delegazione della commissione ha in agenda per lunedì a Catanzaro.



Nel capoluogo regionale Bindi e gli altri commissari procederanno ad ascoltare i prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia oltre che dai vertici delle procure delle quattro province. La commissione Antimafia incontrerà anche i maggiori responsabili della Dda di Catanzaro. Nel pomeriggio, prima della ripartenza per Roma, è previsto un incontro con la stampa per fare il punto della situazione e illustrare i risultati raggiunti al termine di questo giro di confronti.