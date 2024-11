Dallo spot di Jovanotti una lezione per il turismo calabrese? Questo il titolo della nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospite il sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccono. Proprio a Scilla il cantautore ha girato una parte del video del singolo Alla Salute. In collegamento anche Giovanni Imparato (Confindustria Turismo) e Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC Tv. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, torna il consueto appuntamento con Dopo la Notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. L'ospedale di Cariati al centro della puntata. Ospite Mimmo Formaro che con il suo Comitato da anni si batte per la riapertura del presidio del Cosentino.