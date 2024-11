Parte oggi la nuova serie di LaC Dossier. In onda alle 13.30 (ed in replica alle 20.00), la puntata odierna della rubrica di inchiesta e approfondimento giornalistico - in onda su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre - avrà come tema "La lingua della mafia". Con il contributo di Attilio Bolzoni, firma di punta di Repubblica e tra i più importanti giornalisti del mondo, dei magistrati Roberto Di Palmi e Gaetano Paci, la puntata di LaC Dossier curata da Pietro Comito e Tiziana Bagnato, proporrà anche lo stralcio di un'intervista realizzata nei primi anni novanta dall'Abc australiana ad un giovanissimo Nicola Gratteri. Inoltre proporrà intercettazioni e ricostruzioni che spiegheranno come si declina il linguaggio delle mafie, talvolta con fragorosa altre volte con silente violenza.