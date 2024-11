I ritardi nei soccorsi al centro di un intervento parlamentare della deputata calabrese Vittoria Baldino, che rivolgendosi al presidente Mario Draghi ha richiamato un caso avvenuto a Mandatoriccio nelle ultime ore in cui un uomo di 50 anni ha perso la vita a causa di un infarto. La grillina ha parlato di soccorsi tardivi dell’ambulanza giunta da Trebisacce, e non già da Cariati o da Corigliano Rossano.

Il disagio, non nuovo, è determinato dall’aver centralizzato il servizio del 118 su base provinciale e dagli eccessivi passaggi che si verificano dal momento della richiesta di soccorso all’arrivo dell’ambulanza. Una problematica che incide e non poco sulla tutela della vita delle persone. «Non può accadere che un cittadino colto da malore a Roma può pensare di salvarsi, mentre se succede in un paesino sperduto della Calabria tutto ciò non avviene». È in questo contesto che la parlamentare invita il Governo in materia di Recovery Plan a destinare fondi per una sanità più giusta ed equa su tutto il territorio nazionale.