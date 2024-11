Lutto nel mondo della politica calabrese. Si è spento all'età di 62 anni all’ospedale di Cosenza Diego Tommasi, fondatore e presidente di Alleanza Ecologica per l’Italia, ex assessore regionale all’ambiente nella legislazione guidata da Agazio Loiero tra il 2005 e il 2010. Tra i precursori del movimento dei Verdi, sotto il simbolo del sole che ride aveva iniziato la propria carriera all’interno delle istituzioni locali come consigliere comunale di Rende approdando poi in consiglio regionale nel 2000.

Punto di riferimento per l'allora leader e ministro Alfonso Pecoraro Scanio, in quella circostanza riportò 1921 preferenze. Nel 2004, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione meridionale, ottenne oltre 10 mila voti, non sufficienti tuttavia per ottenere un seggio. Nel 2005, come detto, il salto di qualità con l’ingresso in giunta regionale, dopo essere stato candidato ma non eletto nel listino. Nella sua carriera politica anche una parentesi in Forza Italia e la vicinanza alla figura di Francesco Rutelli.

Grande appassionato della pesca sportiva, ha ricoperto incarichi anche all’interno del Coni e vinto diverse manifestazioni di carattere regionale e nazionale. Da qualche tempo soffriva per un cancro ai polmoni. Le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da costringerlo al ricovero nel nosocomio bruzio dove è deceduto.

Lascia la moglie Ester e due figli, Silvia e Paolo. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 3 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di San Carlo Borromeo a Rende. Ai familiari il cordoglio del nostro network.