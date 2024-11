«Ho saputo con dolore del naufragio di questa mattina sulle coste calabresi. Oltre quaranta morti. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per i sopravvissuti». Così Papa Francesco al termine l’Angelus che si è concluso da poco in riferimento al naufragio avvenuto all'alba nel Crotonese.

Il Santo Padre ha invitato i fedeli a pregare per le vittime e lanciato un messaggio anche per chi in questo momento è impegnato nelle operazioni di soccorso: «Ringrazio i soccorritori e quanti stanno prestando accoglienza. La Madonna protegga questi fratelli»