La Reggina rappresentata dal direttore generale Andrea Gianni e il direttore sportivo Massimo Taibi, su invito dell’onorevole Francesco Cannizzaro, hanno fatto visita a Maria Antonietta Rositani, la 42enne reggina ricoverata ormai dallo scorso marzo al reparto Grandi ustionati del Policlinico di Bari dopo che l’ex marito le ha dato fuoco mentre era nella sua auto nel centro di Reggio. I due dirigenti amaranto, per l’occasione hanno omaggiato Maria Antonietta di una maglia ufficiale, l’hanno esortata a non mollare: «È un esempio di vita per tutte le donne che non si arrendono e che invece rappresentano un simbolo di ostinazione e amore verso il prossimo».