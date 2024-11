Villaggi fantasma, trincee in cui si sta anche mesi, cimiteri a cielo aperto. Abbiamo visto questo nel viaggio che Giusy Criscuolo ha fatto in Ucraina, presentato nella puntata di Link andata in onda giovedì 24 novembre. A commentarlo in studio con Alessandro Russo c’erano Alessandro Minuto Rizzo, ambasciatore e presidente della Nato Foundation e il generale di brigata Francesco Ippoliti.

«La paura di una guerra nucleare ha certo un fondamento -ha detto Minuto Rizzo- ma è anche vero che non tutte le dichiarazioni vanno prese alla lettera. La guerra sta andando molto male per la Russia, c’è grande nervosismo. Ma le voci che chiedono la fine della guerra sono aumentate, ci sono anche Cina e India, questo è molto positivo. La Russia verrà ad un compromesso solo se pensa che non ce la può fare quindi l’errore più grande che possiamo fare ora è mostrarci deboli».

«Una soluzione pacifica potrebbe essere un referendum per la Crimea, ma sotto il controllo dell’Osce -ha detto Francesco Ippoliti- Non dobbiamo trovare chi ha torto e chi ha ragione, ma solo evitare che il conflitto si allarghi. Sarebbe ora che l’Onu intervenisse».

