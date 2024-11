Il piano presentato dal premier scatena le piazze. Manifestazioni in tutto il paese ed anche in Calabria.

REGGIO CALABRIA - Studenti in piazza contro la riforma della scuola del Governo Renzi, per chiedere un’istruzione, un'universita' e un Paese "diverso, che non e' certo quello del Jobs Act o dello Sblocca Italia". Saranno in migliaia a rispondere in oltre 60 città all'appello in tutta Italia per protestare contro il piano di 136 pagine della 'Buona Scuola' presentato dal premier e dal ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. E per chiedere un maggiore coinvolgimento nelle riforme che li riguardano da vicino. Lo sciopero degli studenti sara' accompagnato da quello dei docenti indetto dai Cobas. In Calabria appuntamento a Reggio, Cosenza, Lamezia Terme, Corigliano Calabro. Ma cortei spontanei si snoderanno in ogni angolo della regione.

“Il premier - sostengono gli studenti - non può usare la condizione giovanile come uno slogan fine a se stesso è ora che la politica si prenda le sue responsabilità dando risposte reali a una generazione precaria privata del proprio futuro. La stessa generazione che domani sarà in piazza per dire che è la Grande Bellezza di questo Paese e che ha fame di diritti e cambiamento”.