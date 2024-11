A poche settimane dall'inizio della stagione estiva la spiaggia di Ginepri, località di Lamezia Terme, è una vera e propria discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere affollano la sabbia rendendo impossibile perfino stendere un telo da mare

Andare a godere di qualche scampolo di sole in spiaggia? A Lamezia non è possibile o, forse sarebbe meglio dire, non è consigliabile. A Ginepri, località di mare, che ospita residence e palazzine, oltre a locali e una pineta, la spiaggia è diventata una grande discarica a cielo aperto. Complici le mareggiate, i rifiuti portati dal mare ma, da quanto è facilmente intuibile, anche l'inciviltà delle persone, stendere un telo per prendere il sole significa dover passare da un'operazione preliminare: setacciare l'area in questione eliminando rifiuti.



Se la plastica domina con bottiglie e flaconi di ogni genere, non mancano le sorprese. Come le scarpe, per lo più da ginnastica, o i copertoni di auto. E poi, ancora, mobili da cucina, frigoriferi, ferri arrugginiti, paraurti.



Il tutto quasi senza soluzione di continuità. Una corsa ad ostacoli arrivare fino al mare, un pensiero allarmante togliere le scarpe e camminare a piedi nudi. Il tutto di fronte all'appena inaugurato lungomare che attende, così come quello di località Cafarone, il piano spiaggia. E mentre il documento, ha ottenuto il via libera da parte della Regione ed è ora all'attenzione della Provincia, ancora una volta mancano le condizioni per potere essere pronti in tempo per l'estate.



