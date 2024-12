Attesa e prevista dai meteorologi è arrivata sull’Altopiano Silano la “tempesta di Natale” con intense nevicate che si registrano nel Cosentino. Nevica sulla Sila Cosentina dalla scorsa notte e sulle vette di Monte Curcio e Monte Botte Donato si registrano oltre quaranta centimetri di manto. Sarà, dunque, un periodo natalizio in bianco a Lorica (nelle foto di Giuseppe Iacobini) e Camigliatello Silano per gli appassionati della discesa e della velocità, e a Carlomagno per gli appassionati dello sci nordico e ciaspolate. Regolarmente in funzione gli impianti di risalita a Lorica, mentre per quelli di Camigliatello è in corso il collaudo tecnico e dovrebbero aprire subito dopo Natale.

Video di Alfredo Bruno

Località turistiche con gli alberghi quasi sold out grazie alle prenotazioni giunte dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Basilicata, ma buona anche la presenza dei calabresi fuori provincia. Al momento la viabilità è discreta e sono in azione tutti i mezzi per garantire la sicurezza stradale. Il sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio muniti di catene e di prestare la massima attenzione e con un post sulla propria pagina Facebook ha ringraziato gli operatori comunali che, in queste ore, si stanno adoperando per rimuovere i cumuli di neve dove potrebbero rappresentare un ostacolo alla circolazione delle auto e delle persone.

Mezzi Anas al lavoro sull’A2 sulle tratte di montagna

I veicoli sgombraneve e spargisale sono all'opera lungo le Statali in provincia di Cosenza e sull'A2. L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna, in particolare la 107 “Silana Crotonese”, la 660 "Di Acri", la 108 Bis "Silana di Cariati', la 179 "Del Lago Ampollino", la 19 "Delle Calabrie", e nel Vibonese la Nsa 572 "Di Monte Cucco e Monte Pecoraro". In autostrada personale al lavoro nel tratto tra Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro. Nonostante le abbondanti nevicate e gli interventi da parte del personale Anas per prestare assistenza ai mezzi che circolavano senza pneumatici invernali o catene da neve su tratti particolarmente innevati, non sono state segnalate particolari criticità.

Le previsioni

L’instabilità meteorologica continuerà ad insistere anche oggi sulle aree tirreniche del Vibonese e del Reggino dove si avranno precipitazioni sparse e nevicate a partire dai 700-800 m di quota. Instabilità che localmente interesserà anche le aree joniche del Cosentino e Crotonese e le relative aree interne silane con precipitazioni sparse, seppur deboli, e nevicate che in queste aree potranno addirittura raggiungere i 500 m di quota.