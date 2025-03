«Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie». Queste le parole di Papa Francesco diffuse prima del rosario di questa sera in Piazza San Pietro. Il messaggio, registrato oggi dall'ospedale Gemelli, dura poco meno di 30 secondi ed è in spagnolo. È la prima volta che si sente la voce di Bergoglio dopo il 14 febbraio, giorno del suo ingresso nel nosocomio romano.

Un applauso si è levato da Piazza San Pietro a Roma dopo la trasmissione dell'audio con la voce di Papa Francesco, registrato oggi dal Gemelli, in cui Bergoglio - in spagnolo e se pur con la voce molto affaticata - ringrazia per le preghiere per la sua salute. In piazza - come ogni sera da quando sono iniziati i Rosari per il Papa - sono presenti diversi centinaia di fedeli, guidati oggi nella preghiera dal Cardinale Angel Fernández Artime, Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. «Una bellissima notizia, un bel dono, inviato per noi e per il mondo», ha commentato il cardinale.