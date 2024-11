Non è solo un abbellimento estetico quello realizzato dalla Idrogeo a San Marco Argentano, dove ha sede l'azienda di proprietà della famiglia Termine, da quarant’anni impegnata nella realizzazione di infrastrutture e grandi opere su tutto il territorio nazionale, con notevoli riconoscimenti ed unanimi attestati di qualità, serietà e competenza.

Segnale di ottimismo

L'intervento di ripristino e decorazione della rotatoria collocata lungo la principale strada di accesso alla frazione dello scalo, è pure un segnale di vitalità e di ottimismo con cui la Idrogeo, vittima nell'ultimo anno di numerosi attentati intimidatori, vuole rappresentare la propria volontà di continuare a lavorare nell'alveo della legalità, con rinnovato entusiasmo e proiettandosi verso il benessere della collettività. Nella circostanza, si è proceduto ad una riprofilatura del terreno, nella messa a dimora di alcune piante, essenza Buxus, nella posa in opera di pietre ornamentali e prato in erba sintetica, e nell’istallazione di luci e pannelli decorativi. Proprio al riguardo dei pannelli decorativi, sono stati realizzati in lamiera Corten sui quali, con taglio al plasma, sono stati incisi un’immagine raffigurante Roberto il Guiscardo, e la scritta San Marco Città del Guiscardo.

Valorizzare i luoghi

Quella di Roberto il Guiscardo, la cui presenza sul territorio ha dato forte impulso alla crescita politica, economica e architettonica del borgo, è una figura storica a cui la comunità locale è molto legata. Un modo per la Idrogeo, di valorizzare la storia dei luoghi, offrire un messaggio di speranza e positività verso il futuro, ed offrire il proprio contributo per creare anche in Calabria, un avvenire migliore.