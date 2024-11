Alle 10,10 le attività del Liceo Fermi di Cosenza si sono interrotte nella mattinata di oggi, 7 ottobre, per un momento di raccoglimento in ricordo dei quattro giovanissimi rimasti uccisi nella notte di sabato sera in un terribile incidente stradale. Il silenzio delle aule è stato spezzato solo dal rumore della pioggia incessante, metafora delle lacrime versate in un unico pianto collettivo dall'intera comunità scolastica dove, soltanto pochi mesi fa, Ernesto Federico Lentini, Alessandro Algieri, Mario Chiappetta e Paolo Iantorno avevano conseguito la maturità scientifica. Tra i banchi di scuola avevano condiviso ogni passo del loro percorso. Quattro amici dentro e fuori la classe, molto affiatati, uniti nella vita ed oggi accomunati dallo stesso tragico destino. Il suono di tre sirene ha cristallizzato il momento di riflessione e di preghiera a cui ha preso parte anche la dirigenta Angela Corso. «Per noi erano come figli» ha detto la professoressa Carmela Falcone: per cinque anni ha insegnato loro matematica e fisica. Nel filmato l'intervista alla docente, preceduta dalle immagini dell'ideale e commosso abbraccio rivolto dai liceali alle famiglie ed agli amici degli sfortunati ragazzi.

