Furto al liceo classico “ Tommaso Campanella”, ubicato in pieno centro a Reggio Calabria. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto e hanno rubato il denaro del fondo cassa della scuola che era custodito negli uffici amministrativi. È stato stamani il personale ad accorgersene ed è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra "Volanti" della questura cittadina che stanno operando per ricostruire l'accaduto raccogliendo elementi utili alle indagini. Non si esclude che il furto possa essere stato perpetrato in questi giorni considerato che la struttura è rimasta chiusa per via delle festività pasquali.