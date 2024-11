L’uomo ha sporto una denuncia-querela dopo la colluttazione di questo pomeriggio nel piccolo Comune della Locride. Ecco la versione dei fatti raccontata dal suo legale

Esce allo scoperto Kilian Pileggi, il presunto “aggressore” del sindaco di Camini, Giuseppe Alfarano, che non ci sta proprio a essere definito tale e, attraverso il suo avvocato, illustra una versione dei fatti diametralmente opposta a quella offerta dal primo cittadino del piccolo Comune della Locride.

«Sulla presunta aggressione denunciata e ampiamente divulgata dal Sindaco di Camini e dal Tecnico comunale, è opportuno puntualizzare e smentire quanto non condivisibilmente riportato.

Il dott. Kilian Pileggi non ha mai aggredito nessuno. Anzi, è vittima della vicenda.

È “colpevole” di essersi costantemente battuto - insieme al fratello consigliere Adrian - per la trasparenza. È noto l’impegno di entrambi per la legalità e la buona amministrazione. Soprattutto nel recente passato.

Così i fatti.

Il dott. Kilian Pileggi ha chiesto delucidazioni ai due poiché stavano procedendo arbitrariamente a sostituire le serrature di un immobile occupato dal predetto.

A questo punto, è stato aggredito e minacciato immotivatamente dal Sindaco che si scagliava su di esso e lo colpiva ripetutamente cagionando lesioni giudicate guaribili in giorni 20.

Il dott. Kilian Pileggi, avvertito il pericolo, ha contattato i Carabinieri già preallertati in ordine alla sostituzione non autorizzata delle serrature del prefato immobile.

Il dott. Pileggi che ha già avanzato formale denuncia-querela, ha dato mandato all’Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri al fine di tutelarlo nelle opportune sedi.

Tanto si comunica per dovere di verità».

