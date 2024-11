E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cosenza un anziano vittima nelle prime ore della mattinata di un incidente nei campi, a Lago, nel cosentino. L’uomo era a bordo di una motozappa che per cause in corso di accertamento si è ribaltata, travolgendolo. Per la gravità delle ferite riportate sul posto è giunto l’elisoccorso per il trasporto urgente nel nosocomio bruzio. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi. L’episodio si è verificato in Via dell’Annunziata.