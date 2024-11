Due persone sono state arrestate dalle Fiamme gialle di Cosenza perché trovate in possesso di cinque panetti di hashish per un peso complessivo di Kg 4,576. Il ritrovamento è stato possibile grazie al fiuto dei cani antidroga

Le fiamme gialle di Cosenza hanno sequestrato a Laino Borgo oltre 4,5 chilogrammi di hashish. Arrestate anche due persone, G.G., di 40 anni, e I.R., di 28, accusati in concorso dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Durante un controllo su strada i militari hanno fermato una vettura che proveniva da Napoli e che transitava sulla Statale 19, in contrada S. Primo, in direzione di Cosenza. I due occupanti durante i controlli di rito mostravano un evidente nervosismo nonché le risposte contraddittorie alle domande, circa il luogo di provenienza e i motivi del viaggio, insospettivano i finanzieri che decidevano di estendere l’attività ispettiva all’intero automezzo. L’esperienza operativa e l’acume investigativo dei militari nonché l’infallibile fiuto dei pastori tedeschi antidroga “Abos” e “Achy”, consentivano il rinvenimento, a seguito di una accurata ispezione del veicolo, di cinque panetti di hashish - per un peso complessivo di kg. 4,576 – abilmente occultati all’interno dell’autovettura. I due sono stati condotti presso la casa circondariale di Castrovillari e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.