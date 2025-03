Nel suo tour istituzionale, Nita Shala, ha visitato e apprezzato il Museo del Costume e degli Ori Arbëresh e la chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli dove si celebra in rito greco-bizantino

«Tutte le comunità arbëreshe di questo territorio e con loro tutta la Calabria non possono che essere soddisfatte per l’importante lavoro di squadra messo a punto per promuovere occasioni di conoscenza finalizzate a favorire lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni tra le regioni del Kosovo e dell’Albania. È anche su questa direttrice culturale e diplomatica, di promozione di valori e di sentimenti di inclusione, di dialogo, di pace e di costruzione di rapporti di convivenza tra popoli e paesi europei, che le istituzioni pubbliche locali a tutti i livelli possono e devono fare la differenza, portando valore aggiunto alla loro stessa azione di governo quotidiana». A dichiararlo il sindaco di Vaccarizzo Albanese Antonio Pomillo.

Il primo cittadino del comune arbereshe esprime «apprezzamento a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale per la graditissima visita dell’Ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Nita Shala che nei giorni scorsi ha fatto tappa anche nel Salotto Diffuso di Vakarici, tra i momenti del suo tour istituzionale».



L’ambasciatrice è stata accolta dal primo cittadino in piazza Scura, prima di essere accompagnata alla scoperta del borgo arbëreshe, insieme ai consiglieri comunali Rosaria Turano e Annunziata Sposato e padre Elia Hagi. Nita Shala ha avuto modo di visitare ed apprezzare il Museo del Costume e degli Ori Arbëresh e la chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli dove si celebra in rito greco-bizantino.