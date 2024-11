La nave-scuola della Marina Militare, l'Amerigo Vespucci, ha solcato ieri il mare Tirreno davanti alla costa calabrese.



Il veliero - impegnato nella tradizionale Campagna d'Istruzione 2020 a favore degli allievi ufficiali della prima classe dell'Accademia Navale - è arrivato in tarda mattinata nelle acque antistanti Tropea e poi ha risalito la costa passando davanti a Briatico, Vibo Valentia marina, Pizzo, Gizzeria, per sostare davanti a Falerna. Numerosi i curiosi che hanno assistito al tragitto dalla spiaggia o fermandosi lungo la strada sulla costa.



Giunta nelle acque antistanti Falerna - seguita da numerosi motoscafi - si è svolta la cerimonia dell'ammaina bandiera e l'accensione delle luci tricolori. In serata la Vespucci ha ripreso il viaggio diretta in Sicilia.