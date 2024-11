Servizio straordinario per la Polizia locale. Rintracciata un'auto rubata e sequestrate frutta e verdura vedute abusivamente

La Polizia locale lametina nell'ultimo fine settimana ha posto in essere una serie di servizi straordinari, anche notturni, finalizzati precipuamente alla tutela della sicurezza stradale ed al controllo del rispetto dei limiti di emissioni sonore nel centro abitato, nonché alla tutela della libera concorrenza e della salute dei consumatori.

Di tutto rilievo i risultati conseguiti: 5 patenti ritirate, tre denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Un veicolo rubato nel cosentino è stato inoltre rinvenuto nella zona del quartiere “Bella”, e consegnato al legittimo proprietario.

Ed ancora, sul fronte della polizia amministrativa e commerciale, sono stati sequestrati circa trecento chilogrammi di frutta e verdura posti in vendita abusivamente, che previo giudizio di commestibilità del competente servizio dell'Asp. La merce è stata donata in beneficenza. Mentre per l'ambulante è scattata la prevista sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

Il dispositivo notturno ha impegnato 15 uomini e numerosi automezzi, oltre alla Stazione mobile. Utilizzata la strumentazione in dotazione: due etilometri, un drug-test e numerosi precursori etilometrici. Un etilometro è stato gentilmente concesso in comodato d'uso gratuito da un Comando di Polizia locale della provincia di Reggio Calabria.

Sono stati altresì controllati numerosi esercizi pubblici nel centro storico del quartiere Nicastro, due dei quali sono stati sanzionati per irregolarità riscontrate nelle autorizzazioni.

E' stata infine scongiurata una occupazione abusiva di un abitazione di proprietà comunale presso il complesso sito in contrada “Carrà Marchese”.

Il tutto oltre alle attività routinarie che impegnano giornalmente il Corpo.