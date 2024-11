È successo nella tarda serata di ieri sul centralissimo corso Numistrano. L'anziano è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

Una lite fra due anziani culminata con un accoltellamento. È accaduto nella tarda serata di ieri sul centralissimo corso Numistrano di Lamezia Terme dove un uomo di 87 anni, seduto su una panchina, infastidito dal fumo della sigaretta di un coetaneo poco distante, lo avrebbe più volte invitato a spegnarla, ricevendo continui rifiuti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l'87enne, all'ennesimo rifiuto, avrebbe preso un coltellino multiuso che portava con sé e avrebbe aggredito il fumatore, causando ferite varie sul braccio e sul fianco sinistro. Insieme ai carabinieri sul posto è intervenuto personale del 118. L'anziano ferito è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato denunciato.