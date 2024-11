Andava a prendere delle ragazze dedite ad attività di prostituzione in stazione per poi portarle sui luoghi in cui avrebbero dovuto esercitare. Un sessantunenne di Borgia è stato denunciato per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

L’uomo, un incensurato, è stato beccato dagli uomini del commissariato di Lamezia Terme mentre attendeva nei pressi della stazione centrale di Sant’Eufemia l’arrivo di tre ragazze bulgare. Dopo averle fatte salire a bordo il sessantunenne le ha accompagnate a località Trigna, zona nota proprio per essere frequentata da prostitute.

È stato allora che i poliziotti lo hanno bloccato e lo hanno condotto negli uffici del commissariato. Dopo le formalità di rito, il 61enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento della prostituzione.