Stavolta l’acqua non manca, sgorga abbondantemente dai rubinetti, ma a preoccupare è il colore: blu. Succede a Lamezia Terme, nella frazione di San Minà da questa mattina.

Acqua blu e maleodorante della quale non si capisce la causa. A segnalarlo il consigliere comunale Antonio Mastroianni. Al lavoro i tecnici della Multiservizi e della Sorical.

Aggiornamento ore 12.55

«Interventi esterni alla rete idrica non provenienti dal serbatoio nella zona di San Minà hanno provocato stamane delle anomalie nella fornitura che è stata prontamente interrotta. Stanno per iniziare i lavori di ripulitura della rete e ripristinare la normale portata. Fino al compimento delle analisi di accertamento l'acqua è da considerarsi non potabile». Lo rende noto il settore Idrico della Lamezia Multiservizi