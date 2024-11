Ha preso il via il processo per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne che vede alla sbarra degli imputati l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme Luigi Muraca, classe 1968. L’uomo è attualmente in carcere. A difenderlo gli avvocati Anselmo Torchia e Piero Chiodo che hanno sollevato un’eccezione di nullità relativa al capo di imputazione. La vittima avrebbe avuto all’epoca dei fatti 14 anni.

A scoprire le presunte violenze un’indagine di tutt’altro genere e che aveva richiesto l’installazione di cimici sulla vettura. Dalle intercettazioni e da altre investigazioni sarebbero poi emerse le attenzioni rivolte alla piccola. Attenzioni morbose reiterate che però la vittima ha negato.

LEGGI ANCHE:

Lamezia, resta in carcere l’ex consigliere comunale Luigi Muraca

Abusi sessuali nei confronti di una ragazzina, rimane in carcere ex consigliere comunale di Lamezia