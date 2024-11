Ventisette positivi e ben 65 contatti stretti e protratti messi in quarantena. Anche oggi il Coronavirus non dà tregua a Lamezia Terme. I numeri continuano ad avanzare e hanno ormai rotto da giorni l’argine dei 400.

Sono in totale 426 le persone affette da Covid a Lamezia e comunicate dall’Asp al Comune che le ha inserite nel suo bollettino on line.

Nove i ricoverati nel reparto Covid del Giovanni Paolo II. L'ospedale in questi giorni alle prese anche con un’intensa campagna vaccinale.