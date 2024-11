Il quartiere popolare a maggioranza rom affollato nuovamente di sporcizia e rifiuti ingombranti

Alla vigilia dell’inizio delle operazioni di pulizia dello stradone di accesso al campo rom, è il quartiere popolare della Ciampa, anche questo a maggioranza rom, ad assumere ora i connotati di una vera e propria discarica. Dalle gomme, ai tavoli, alle sedie, i rifiuti ingombranti la fanno da padroni. Intanto, l’impianto Daneco di San Pietro Lametino è in sofferenza a causa della mancanza di spazio per immagazzinare i rifiuti. Preoccupanti sarebbero anche le condizioni della struttura che, secondo il movimento #farepercatanzaro, avrebbe bloccato il ciclo della differenziata per un guasto ad un nastro trasportatore. Questo avrebbe causato accumuli di decine di tonnellate di rifiuti differenziati nel piazzale della discarica.

Tiziana Bagnato