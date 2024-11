Bomba esplosa questa notte alla ditta Vitale Sud. In fiamme anche una vela pubblicitaria

Nel mirino questa notte Vitale Sud, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico sita a Via del Progresso. Fortunatamente, la bomba esplosa ha provocato danni non gravi. In questo momento al vaglio degli inquirenti i filmati delle videocamere che pare abbiano ripreso un uomo incappucciato.

Non si tratta di casi isolati, tutt'altro. Lamezia si trova a vivere nelle utime settimane una vera e propria ondata di minacce estorsive.

LEGGI ANCHE: Bomba nel cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia