La presenza sempre più importante ed invasiva di cinghiali anche in centro a Lamezia continua a provocare danni. Questa mattina a causa di un animale di grosse dimensioni un’utilitaria e un mezzo pesante si sono scontrati.

Due i feriti seppur non in condizioni gravi che sono stati portati in ospedale. Sul posto la Polizia locale e il 118. Nelle vicinanze avvistati altri esemplari adulti e cuccioli.

La scorsa estate si dovette attendere settimane affinché la carcassa di un animale che aveva trovato la morte sull’arteria fosse tolta.