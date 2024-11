Una bottiglia incendiaria è stata fatta esplodere davanti alla saracinesca di uno studio fotografico nel quartiere Nicastro. Ingenti i danni

LAMEZIA TERME (CZ) - La criminalità torna a colpire a Lamezia Terme. Nel mirino della malavita è finita un'attività commerciale. Si tratta di uno studio fotografico situato al piano terra di uno stabile in una centralissima via del quartiere Nicastro. Ignoti, approfittando dell'oscurità, hanno piazzato davanti alla saracinesca del negozio una bottiglia contenente liquido infiammabile. Quindi hanno appiccato il fuoco provocando un'esplosione che ha divelto la saracinesca provocando danni anche alla vetrina ed all'interno dell'attività. Il boato ha svegliato i residenti del popoloso quartiere che sono scesi in strada dando l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Lamezia Terme che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'attentato incendiario.