È successo alla fiera di San Biagio a Sambiase. L’uomo, cittadino marocchino, ubriaco, avrebbe molestato diversi passanti tra cui dei minori

Momenti di caos e paura ieri alla fiera di San Biagio a Sambiase. Intorno alla 19,30 una pattuglia della Polizia Locale, allertata dalla Centrale Operativa, accertava che un cittadino marocchino, O.B. di anni 37, in stato di manifesta ubriachezza, aveva molestato alcuni visitatori, tra cui dei minori, ed aveva posto in essere atti osceni in luogo pubblico in una via della fiera tra le più affollate, tra le bancarelle.



L'intervento della pattuglia, ha letteralmente salvato l'extracomunitario da un sicuro linciaggio, in quanto numerosi avventori si erano scagliati contro di lui, evidentemente infastiditi per le molestie e le sconcezze poste in essere anche davanti a minori. Prelevato non senza difficoltà dagli agenti intervenuti, e portato al Comando, dopo una blanda resistenza, probabilmente dovuta ai fumi dell'alcol, veniva compiutamente identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dallo stato di ubriachezza.