Dopo l’ennesimo raid vandalico ai danni di uno dei parchi cittadini, il sindaco di Lamezia Terme ha annunciato che si costituirà parte civile in processi contro i responsabili di questo ed altri attacchi vandalici

Il Comune di Lamezia Terme si costituirà parte civile in eventuali processi contro gli atti di vandalismo che riguardino beni della città. Lo ha annunciato il neo sindaco Paolo Mascaro dopo l’ennesimo attacco di teppisti al parco Felice Mastroianni. Uno dei parchi più belli della città, dedicato alla memoria del poeta originario di Platania e che periodicamente diventa oggetto di attenzioni morbose.

Non solo luogo di ritrovo di ubriachi e drogati, ma spesso dato a fuoco o trasformato in discarica.

«Non si può accettare che risorse della nostra città vengano deteriorate da un’immaturità civica e dalla mancanza di rispetto per il “bene comune” che è il fine di ogni società politica ma che ne è anche il principio costitutivo – ha affermato vivamente preoccupato Mascaro che ha poi spiegato che «l'amministrazione comunale sta affrontando diverse difficoltà economiche ed è assurdo pensare che si debbano sprecare le poche risorse a disposizione unicamente per ripristinare qualcosa di già esistente».

Da qui la condanna pubblica di quanto accaduto e la promessa della costituzione di parte civile dell’amministrazione qualora vengano individuati i responsabili di questo ed altri atti vandalici.